Руй Патрисиу станет вратарем "Наполи"

Новым вратарем "Наполи" станет вратарь сборной Португалии Руй Патрисиу. 30-летний чемпион Европы прошел медобследование в неаполитанском клубе.

Руй Патрисиу заменит в воротах "Наполи" испанца Пепе Рейну, перешедшего в "Милан". Контракт португальца рассчитан на четыре года. Голкипер будет получать 2 миллиона евро в год.

Всю свою карьеру Руй Патрисиу провел в лиссабонском "Спортинге". Он защищал ворота "львов" с 2006 года. На счету Патрисиу 373 матча за "Спортинг". На его счету две победы в Кубке страны и три выигрыша Кубка Португалии. В составе сборной своей страны Руй Патрисиу стал чемпионом Европы 2016 года и бронзовым призером первенства континента 2012 года.