Жителей США оповестили об атаке зомби

Жители города Лейк Уорт, штат Флорида по ошибке получили рассылку с оповещением о нападении зомби.

Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на местные СМИ, по данным которых пугающая информация была разослана ночью 20 мая во время отключения электроэнергии. В итоге, сообщение около 7800 человек.

Позднее власти города поспешили успокоить горожан, что сообщения были отправлены непредумышленно.

Как сообщил сотрудник по общественной информации Бен Керр, "я хочу подчеркнуть, что в Лейк Уорте нет никакой активности зомби, приносим извинения за сообщение".

Подача электроэнергии была восстановлена спустя 27 минут.