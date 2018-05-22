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Футбол-2018 1 час назад

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22 мая 201823:32

Зеппельт боится приезжать в Россию

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, снявший несколько фильмов о допинге в российском спорте, сомневается в своей поездке на чемпионат мира по футболу. Зеппельт примет решение после консультации с руководством телеканала ARD

Хайо Зеппельт объявил о своем желании посетить Россию во время чемпионата мира по футболу. Но автору скандальных фильмов было отказано во въездной визе. Но потом МИД России все же разрешил Зеппельту право посетить нашу страну. Однако уже сам немец может отказаться от визита.

"Теперь у меня есть виза, но решение будет принято позднее. Есть ряд вопросов, которые вызывают беспокойство, — приводит слова Зеппельта "Спорт-Экспресс". — Как вы можете представить, некоторым в России совсем не нравится то, что мы расследовали, и нам предстоит понять, действительно ли это того стоит, или риск слишком велик – мы не знаем. Мы обсудим это внутри ARD и примем решение".

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