Бывший деловой партнер адвоката Трампа пошел на сделку со следствием

Выходец из СССР и в прошлом деловой партнер адвоката президента США Майкла Коэна предприниматель Евгений Фридман согласился помогать прокуратуре в Нью-Йорке в проведении расследований.

По сведениям ее источников, Фридман, которого обвиняли в уклонении от уплаты налогов в размере 5 млн долларов, пошел на сделку со следствием.

Бизнесмен, которому принадлежит крупный таксомоторный бизнес в Нью-Йорке, которого обвиняли в уклонении от уплаты налогов в размере 5 миллионов долларов, пошел на сделку со следствием. Он согласился признать себя виновным в том, что не выплатил налогов на 50 тысяч долларов.

И если первоначально ему могло грозить до 25 лет тюремного заключения, то теперь власти согласны, чтобы предприниматель находился под надзором только пять лет. При этом Фридман согласился сотрудничать с прокуратурой по ряду разбирательств на федеральном уровне или на уровне штата, в том числе выступить в качестве свидетеля.

Американские СМИ предполагают, что такое развитие событий может оказать влияние и на расследование в отношении Коэна, с которым, по некоторым данным, Фридман в течение многих лет занимался бизнесом. Коэна по данным СМИ, подозревают в банковских махинациях, мошенничестве и финансовых нарушениях, связанных в том числе с предвыборной кампанией Трампа.