Сервис Booking.com может быть запрещен в России

В Ростуризм поступило письмо от департамента туризма и региональной политики Минкультуры с поручением "рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.com" в России.

"Считаем необходимым запросить мнение профильных профессиональных общественных объединений относительно указанного предложения, в связи с чем в их адрес будет в оперативном режиме направлен соответствующий запрос", — приводит РБК слова представителя Ростуризма.

Ранее руководитель крупной туроператорской компании по внутреннему и въездному туризму Сергей Войтович предложил запретить Booking.com, передает РИА Новости. В открытом письме в адрес Министерства культуры Войтович отметил, что "львиная доля индивидуальных бронирований", а это более 70 процентов, "контролируется американской корпорацией, которая получает возможность хранить и анализировать данные о туристах". Он напомнил, что сервис не имеет туристической лицензии в России.