Федор Смолов: со мной все в порядке

Травма нападающего сборной России Федора Смолова оказалась несерьезной. Футболист заверил, что через 2-3 дня сможет вернуться к тренировкам.

Сборная России продолжает готовиться к чемпионату мира в австрийском Нойшифте. Во вторник Смолов покинул занятия, прихрамывая. Федор прикладывал лед к колену. Возникла тревога за состояние здоровья 28-летнего форварда.

К счастью Федор Смолов сам успокоил болельщиков сборной России, заявив, что его травма несерьезна. "Всё обошлось. Рассчитываю в ближайшие 2-3 дня приступить к тренировкам!", — написал Федор на своей странице в социальной сети.