Алеш Видаль может сменить "Барселону" на "Локомотив"

Ряды чемпиона России московского "Локомотива" может пополнить защитник "Барселоны" Алеш Видаль. Чемпион Испании рассчитывает выручить за 28-летнего футболиста 8 миллионов евро.

"Барселона" готова расстаться с Видалем, не имеющего постоянной игровой практики в составе сине-гранатовых. Сам футболист также готов сменить клуб. Контакт Алеша с чемпионами Испании рассчитан до июля 2020 года.

Интерес к Видалю проявляют "Вильярреал", "Валенсия" и его бывший клуб "Севилья". Но игрок может покинуть пределы Испании. Согласно информации сайта "Спорт сегодня" в борьбу за каталонца готов вступить чемпион России московский "Локомотив".