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23 мая 201807:29

Двухлетний мальчик, пропавший в Хабаровском крае, найден мертвым

Тело двухлетнего мальчика обнаружено в яме с водой в поселке Молодежный Хабаровского края. СУСК РФ по региону возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

На теле ребенка повреждений не обнаружено, сообщает РИА Новости. По предварительной версии, мальчик утонул.

Ребенок пропал 22 мая во время прогулки.

Ведется следствие.

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