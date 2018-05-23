"Спартак" заинтересован в футболисте "Интернасионала" Доурадо
Футбольный "Спартак" заинтересован в услугах полузащитника бразильского клуба "Интернасионал" Родриго Доурадо. Представители москвичей вживую просматривали игру футболиста в матче чемпионата Бразилии против "Шапекоэнсе" (3:0).
По сообщениям Спорт24.Ru со ссылкой на Twitter журналиста Лукаса Коллара, скауты "Спартака" остались довольны продемонстрированной игрой опорного полузащитника. Известно, что в ближайшее время спартаковцы собираются сделать предложение клубу по возможной покупке 23-летнего игрока.
По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Доурадо составляет четыре миллиона евро. За "Интернасионал" он провел 176 игр, забив восемь голов. Также он выступает за сборную Бразилии для игроков до 23 лет.
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