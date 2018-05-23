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23 мая 201809:59 Валентин Богданов

Закрытие откладывается? Ливни размыли тропу на ядерный полигон КНДР

Сегодня в Северной Корее могут приступить к закрытию ядерного полигона Пхунгери. Однако из-за плохих погодных условий историческое событие может быть перенесено. В районе идут сильные дожди, горную тропу, по которой нужно будет подниматься пешком, размыло. По мнению северокорейцев, ехать туда сейчас опасно.

Власти КНДР пригласили в страну журналистов из Великобритании, США, России и Китая. Они должны освещать закрытие испытательного центра. Накануне представители СМИ прилетели в порт Вонсан, а оттуда должны отправиться на полигон. Сегодня же список наблюдателей пополнился фамилиями представителей южнокорейских СМИ. Ранее КНДР не принимала заявки от Сеула.

Все дело в совместных военных учениях, которые Южная Корея провела со Штатами. Накануне Дональд Трамп встречался с Мун Чжэ Ином в Белом Доме. Тогда же американский президент рассказал, что долгожданная встреча с лидером КНДР, намеченная на 12 июня, может и не произойти.

Любые переговоры — это улица с двухсторонним движением, но Дональду Трампу так нравится рулить в одиночку, что встреча с Ким Чен Ыном может в итоге состояться лишь в его голове, а не в Сингапуре 12 июня.

Возможность отмены саммита президент США накануне впервые признал во время встречи со своим южнокорейским коллегой. "Важной темой будет саммит в Сингапуре. Мы посмотрим, что случится — получится или нет. Если получится, то будет хорошо. Это будет здорово для Северной Кореи. Если этого не произойдет, то тоже будет не страшно. Будь что будет", — заявил Трамп.

Виновных за срыв Трамп назначил заранее. По его мнению, это Китай, который, якобы, ведет с КНДР какую-то параллельную игру. "Президент Си Цзиньпин — прекрасный игрок в покер, я, вероятно, буду придерживаться той же стратегии, что и он. В позиции Ким Чен Ина что-то изменилось после этой встречи, чему я немного удивлен. Теперь, возможно, встречи не будет. Я никого не виню, я просто делюсь мыслями. Может, ничего и не изменилось, а может изменилось. Но отношение Северной Кореи изменилось после встречи с Китаем", — сказал Трамп.

На самом деле причина северокорейского недовольства — на поверхности. Это очередные военные учения Вашингтона и Сеула на полуострове. На декларации, подписанной в Пханмунджоме, еще не высохли чернила, а у берегов КНДР опять маячат американские эсминцы.

Глава Южной Кореи, как и многие союзники США в этой истории — скорее заложник. "Должен сказать, что от этого зависит судьба и будущее Корейского полуострова, и поэтому я не пожалею усилий до конца, чтобы поддержать успех предстоящего американо-северокорейского саммита и стоять с Вами на всем пути, господин президент", — заявил президент Южной Кореи Мун Чже Ин.

Неожиданный финт Трампа как обычно поставил в тупик и его подчиненных. Госсекретарь Помпео долго подбирал безопасные слова для комментария, но подбирались они с трудом.

"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы быть уверенными в успехе этой встречи. Президент Трамп просил сделать все возможное, чтобы гарантировать реальную возможность добиться успеха по итогам этой исторической встречи", — сказал Помпео.

В самой Северной Корее пока все идет по плану. На ядерный полигон Пунгери доставили иностранных журналистов, которые будут наблюдать за его ликвидацией. А в США к встрече, которая теперь под угрозой срыва даже успели отчеканить 250 памятных монет.

На аверсе Трамп серьезно смотрит на улыбающегося Ким Чен Ына. На то, что с северокорейским лидером что-то не то обратили внимание пользователи "Твиттера".

"Интересно, понравится ли Ким Чен Ину пара дополнительных подбородков, которые США добавили в памятные монеты".

Другой автор микроблога под впечатлением от монеты показал подписчикам не менее удивительный сувенир. На зажигалке Буш Младший и Саддам Хуссейн. Трубку мира от такой точно не раскуришь.

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