Мария Шарапова стала самым популярным российским спортсменом 2018 года

Российская теннисистка Мария Шарапова заняла 21-е место в списке 100 самых популярных спортсменов 2018 года по версии американского спортивного телеканала ESPN. 31-летняя теннисистка стала единственной представительницей России в этом рейтинге.

Напомним, что накануне россиянка также вернулась в тридцатку лучших теннисисток мира согласно рейтингу Женской теннисной ассоциации (WTA). Согласно обновленной версии рейтинга Шарапова с 1513 очками занимает 29-ю строчку.

На данный момент россиянка готовится к выступлению на парижском турнире "Большого шлема" – Roland Garros. Старт основной сетки турнира будет дан 27 мая.