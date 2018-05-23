23 мая 201809:07
Мария Шарапова стала самым популярным российским спортсменом 2018 года
Российская теннисистка Мария Шарапова заняла 21-е место в списке 100 самых популярных спортсменов 2018 года по версии американского спортивного телеканала ESPN. 31-летняя теннисистка стала единственной представительницей России в этом рейтинге.
Напомним, что накануне россиянка также вернулась в тридцатку лучших теннисисток мира согласно рейтингу Женской теннисной ассоциации (WTA). Согласно обновленной версии рейтинга Шарапова с 1513 очками занимает 29-ю строчку.
На данный момент россиянка готовится к выступлению на парижском турнире "Большого шлема" – Roland Garros. Старт основной сетки турнира будет дан 27 мая.
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