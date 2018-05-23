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23 мая 201809:42

Овечкин: нам предстоит сыграть важнейший матч жизни

EPA

Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в преддверии решающего, седьмого поединка финальной серии Восточной конференции против "Тампы-Бэй Лайтнинг" поделился своими ожиданиями.

"Больше всего не хочется расставаться с мечтой, которую имеет каждый из игроков "Вашингтона", — приводит слова Овечкина Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт НХЛ. – Легко нам не будет и это точно нет обычный будничный матч "регулярки". За поражение нам точно уже никак не реабилитироваться. Нам предстоит сыграть важнейший матч в жизни".

"Главное в предстоящем поединке – не раздражаться, если что-то не будет получаться. Необходимо придерживаться выбранного курса и, что бы ни происходило на льду во время матча, играть правильно до финальной сирены. Мы должны продолжить играть так же, как сыграли в шестом поединке. Главная отличительная черта нашей нынешней команды? Мы никогда не сдаемся".

Напомним, что заключительный поединок финальной серии состоится ночью 24–го мая. Победитель пары выйдет в финал Кубка Стэнли, где сыграет с "Вегас Голден Найтс".

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