"Засбоивший" спутник вернулся в состав группировки ГЛОНАСС

Поломавшийся в апреле спутник системы ГЛОНАСС под номером 734 вновь введен в строй. Специалисты смогли восстановить аппарат, рассказал ТАСС гендиректор компании "Информационные спутниковые системы" (предприятие-изготовитель спутников) Николай Тестоедов.

По его словам, в составе группировки спутник будет работать до прибытия аппарата под номером 756, запуск которого должен состояться 17 июня на космодроме Плесецк. После этого спутник номер 734 перейдет в орбитальный резерв.

Аппарат номер 734 пополнил группировку в 2009 году и проработал уже девять лет вместо семи. Всего на орбите находятся сейчас 25 спутников системы ГЛОНАСС.