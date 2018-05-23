Над дочерью умершей от рака Дарьи Стариковой оформлено опекунство

Опека над дочерью жительницы Апатитов Дарьи Стариковой, скончавшейся в московской клинике от онкологического заболевания спустя год после ее обращения на прямую линию с президентом РФ, оформлена на тетю Дарьи, передает РИА Новости.

Как сообщил глава администрации Апатитов Николай Бова, в оформлении опекунства помог муниципалитет​​​. Девочке семь лет, в сентябре она пойдет в первый класс.

В правительства региона прорабатывается вопрос оказания помощи семье Дарьи — ее тете и дочери. Ребенку будет выплачиваться пенсия по потере кормильца — 12,5 тысячи рублей.

Как сообщалось ранее, Дарья Старикова из Апатитов, у которой был диагностирован рак четвертой стадии, обратилась к президенту в ходе прямой линии 15 июня прошлого года. В обращении она рассказала, что врачи изначально поставили ей диагноз "межпозвоночный остеохондроз", из-за этого время в лечении было упущено.

После прямой линии Дарья оказалась в реанимации районной больницы, откуда 23 июня была переведена в областную больницу в Мурманске. Самолетом МЧС девушку доставили на лечение в Москву. С тех пор она проходила лечение в клинике, ей было проведено несколько операций.