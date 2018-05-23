Фабрисио Вердум провалил допинг-тест

Бразильский тяжеловес Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фабрисио Вердум сдал положительный допинг-тест. Проба была взята у спортсмена 25 апреля между соревнованиями. Однако остается неизвестным какое именно вещество было обнаружено в крови бойца.

Известно, что Американское антидопинговое агентство (USADA) уже инициировало расследование в отношение бразильца, о чем сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на MMA Fighting. Окончательное решение по ситуации вокруг положительного допинг-теста Вердума будет вынесено после завершения дела. Также агентство сообщит детали расследования.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Вердум мог принять участие в турнире UFC, который состоится в Москве. Соперником бразильца назывался российский тяжеловес Алексей Олейник. Турнир состоится в спорткомплексе "Олимпийский".