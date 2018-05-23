Крымское правительство: Украине не стоит мечтать о том, что ей принадлежать никогда не будет

В Крыму посоветовали украинским властям не мечтать о том, что им не принадлежит.

"Крым был, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации, и соответственно, все то, что строится на территории Крыма, является такой же неотъемлемой частью России", — заявил РИА Новости вице-премьер правительства региона Дмитрий Полонский.

По его мнению, сейчас власти Украины живут некими мечтаниями и иллюзиями, при этом ничего не делая для развития своей страны.

"Все подобные заявления украинских политиков в отношении Крымского моста можно охарактеризовать пословицей "Дурак думкой богатеет", — подчеркнул вице-премьер.

Ранее депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что поскольку Крым "принадлежит" Украине, то и Крымский мост, и все объекты, построенные на территории полуострова, являются украинскими. В противоположность этому другой депутат Рады Игорь Мосийчук сообщил, что Крымский мост надо взорвать, так как он является "частью инфраструктуры врага". В МИД России квалифицировали это заявление как призыв к совершению террористического акта.