"Манчестер Юнайтед" признан самым дорогим клубом Европы

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" подтвердил статус самого дорогого клуба Европы по оценке аудиторской компании KPMG. Как сообщают исследователи, стоимость "МЮ" оценивается в 3,25 миллиарда евро.

Следом за манкунианцами расположились испанские "Реал" (2,92 млн евро) и "Барселона" (2,78), сообщает "Спорт-экспресс". Также в десятку самых дорогих клубов континента вошли "Бавария" (2,55), "Манчестер Сити" (2,16), "Арсенал" (2,10), "Челси" (1,76), "Ливерпуль" (1,58), "Ювентус" (1,3) и "Тоттенхэм" (1,29).

Отметим, что стоимость клуба основывалась на таких показателях, как рентабельность, популярность, ценность стадиона, права на вещание и спортивный потенциал. Данные компании были взяты за сезон 2015/16, а также 2016/17.