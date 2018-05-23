Захоронения на датском болоте рассказали о странных ритуалах древних германских племён

На протяжении нескольких столетий западную часть Европы сотрясали жесточайшие римско-германские войны. Они длились со II века до нашей эры до конца V века нашей эры.

Останки древних воинов, павших в одной из таких битв, обнаружили датские археологи. Команда из Орхусского университета и Музея доисторической эпохи Мёсгард обнаружила в долине реки Иллеруп в датской части полуострова Ютландия 2095 костей и их фрагментов.

Раскопки начались в 2009 году, а в 2012 году археологи сообщили о первых результатах. Благодаря болотистым почвам, останки сохранились довольно хорошо. Было установлено, что сражение проходило в начале I века нашей эры.

По данным специалистов, найденные кости принадлежат как минимум 82 взрослым мужчинам. Битва была масштабной, поскольку площадь торфяных отложений, в которых были найдены останки солдат, составила 75 гектаров. Всего же, по оценкам историков, в сражении участвовали не менее 380 человек.

Это, кстати сказать, довольно внушительная цифра, которая превышает число жителей любой из деревень того времени. То есть очевидно, что германская армия набиралась из нескольких городов и деревень, что требовало немалых организационных способностей.

"Мы говорим о чрезвычайно масштабной битве, крупнейшей из известных на сегодняшний день в этой области. Из письменных источников мы знаем, что римляне после поражения Вара (которое произошло в 9 году нашей эры – прим.ред.), продолжали совершать карательные рейды на германские земли, и это могут быть следы одного из них ", — рассказала в интервью изданию MailOnline глава исследовательской группы Метте Лёвшал (Mette Løvschal).

Однако больше всего историков заинтересовало даже не количество останков, а то, в каком они были состоянии. Дело в том, что на костях сохранились следы ритуальных обрядов.

Авторы исследования поясняют, что сегодня о древних германских народах можно узнать в основном из сохранившихся римских исторических записей. Однако этих данных недостаточно, чтобы составить чёткое представление о скандинавских племенах, их образе жизни, военной тактике и так далее.

Считается, что большинство из германских народов были варварами, жестокими воинами, которые запугивали врагов и имели свои особые ритуалы, в том числе связанные со сражениями. Находки датских учёных это подтверждают.

Исследователи подчёркивают, что у них нет сомнений относительно того, что на полуострове Ютландия действительно проходила эпичная битва. Характер травм, нанесённых мужчинам, явно свидетельствует об этом. Кроме того, рядом с костями были найдены остатки мечей, копий, топоров, щитов и другого военного снаряжения.

Однако любопытно, что само сражение происходило не там, где были найдены артефакты и человеческие останки. Они были перенесены на берег реки позже, считают эксперты. Об этом свидетельствуют следы, оставленные животными, вырезанные на костях метки, а также расположение некоторых останков. К примеру, было найдено четыре тазовых кости, нанизанные на одну палку.

Как отмечается в работе, судя по отметинам, оставленным хищниками, после смерти мужчин их останки пролежали на поле битвы от шести месяцев до года. Их переносили на новое место, когда от мягких тканей уже ничего не осталось, лишь скелеты.

Любопытно, что учёные не нашли целых черепов, в основном их фрагменты. Вероятно, они были проломлены или раздроблены намерено. Более того, следы режущих орудий сохранились как раз в тех местах, где кости ещё могли крепиться друг к другу связками и сухожилиями.

В результате специалисты предположили, что скандинавские племена практиковали ритуальное расчленение погибших воинов. На это указывает и то, что тела, вероятно, тщательно отбирали, поскольку все они принадлежали молодым мужчинам и даже подросткам (некоторым из них было по 13-14 лет). Вполне возможно, что для более опытных и заслуженных воинов проводились совсем другие ритуалы.

В работе, опубликованной в журнале PNAS, историки подчёркивает, что северные германские народы систематически и целенаправленно расчищали поля битв. Намеренное расчленение скелетов и особое расположение костей предполагает наличие ритуальных практик в отношении останков человеческих тел.

Кроме того, церемониальная и ритуальная важность болотистых мест и мелководных озёр закладывалась в скандинавских племенах веками. Поэтому логично предположить, что перенесение тел с места сражения именно на эту территорию означает желание увековечить не только память воинов, но и триумф победителей.

Важно также, что это одно из наиболее древних свидетельств милитаризации северных германских племён, на развитие которых, очевидно, оказала огромнейшее влияние экспансия Римской империи, заключают исследователи.

Напомним, что ранее ещё одно место кровавой резни войск Гая Юлия Цезаря и германских племён было найдено в Голландии.