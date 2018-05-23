Француз Рабьо не сыграет на чемпионате мира по собственному желанию

Футболист "Пари Сен-Жермен" Адриан Рабьо уведомил Федерацию футбола Франции в том, что он не намерен приезжать в расположение национальной сборной. Свое решение полузащитник объяснил огорчением ролью резервиста.

Рабьо написал письмо руководителям французского футбола, в котором признался, что его не устраивает непопадание в основную заявку сборной Франции, сообщает Спортбокс.Ru со ссылкой на Le Parisien. Главный тренер "трехцветных" Дидье Дешам оставил футболиста в списке резервистов.

Напомним, что по регламенту наставники сборных сначала должны назвать предварительный список из 35-ти футболистов и только потом окончательную заявку из 23-х игроков, которые и отправятся на чемпионат мира. Окончательные списки команд должны быть поданы до четвертого июня.

Чемпионат мира состоится с 14 июня по 15 июля в России.