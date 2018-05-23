Сын Караченцова: папа выписался и находится на даче

Сын актера Николая Караченцова опроверг сообщения СМИ о госпитализации отца. По его словам, Каранченцов-старший находится на даче, вируса у него нет, передает ТАСС.

По словам Андрея Караченцова, в одной из московских больниц был проведен консилиум врачей, который принял решение отказаться от проведения химиотерапии актеру, ограничившись иммунотерапией.

Как сообщалось ранее, Николай Караченцов 18 мая вернулся из Израиля после курса лучевой терапии злокачественного новообразования в легко. Он был госпитализирован в Москве для наблюдения и проведения сеанса химиотерапии. За последние полгода актеру проведено шесть курсов химиотерапии.

В 2005 году актерская деятельность Караченцова прервалась после автомобильной аварии.