Водитель легковушки погиб после столкновения с самосвалом-нарушителем в Минске. Видео

Следственный комитет Республики Беларусь обнародовал кадры аварии с летальным исходом, произошедшей утром в минувший четверг, 22 мая, на Партизанском проспекте в Минске.

На записи видно, что водитель самосвала "МАЗ" по неизвестной причине дважды проигнорировал запрещающий сигнал светофора, после чего выехал на перекресток, где врезался в легковой автомобиль Nissan.

Скорость грузовика была такова, что он остановился только после того, как протащил перед собой искореженную легковушку несколько десятков метров.

Мужчина, находившийся за рулем легковушки, скончался на месте, 21-летний предполагаемый виновник ДТП не пострадал.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется следствие.