Пассажирский автобус снес забор и врезался в припаркованные авто в Калининграде. Видео

Автомобильный регистратор запечатлел момент аварии с участием автобуса, произошедшей в минувший четверг, 22 мая, на улице Гагарина в Калининграде.

Судя по кадрам ролика, водитель автобуса проехал на запрещающий сигнал светофора, после чего предпринял резкий маневр в результате которого потерял управление транспортным средством.

Автобус развернуло, он выехал на тротуар, после чего пробил забор и повредил несколько припаркованных автомобилей.

В результате инцидента никто не пострадал.