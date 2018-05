Официально: "Арсенал" подтвердил назначение Эмери

Футбольный клуб "Арсенал" официально объявил о том, что новым главным тренером клуба станет испанский специалист Унаи Эмери. Детали контракта не распространяются, однако ранее сообщалось, что срок соглашения составит три года, а зарплата – пять миллионов фунтов в год.

Об назнчении специалиста сообщает официальный Twitter лондонского клуба.

A new dawn. A new era. A new chapter.#WelcomeUnai pic.twitter.com/kGrE2gMLQl