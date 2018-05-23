Официально: "Арсенал" подтвердил назначение Эмери

Футбольный клуб "Арсенал" официально объявил о том, что новым главным тренером клуба станет испанский специалист Унаи Эмери. Детали контракта не распространяются, однако ранее сообщалось, что срок соглашения составит три года, а зарплата – пять миллионов фунтов в год.

Об назнчении специалиста сообщает официальный Twitter лондонского клуба.

На посту главного тренера "канониров" Эмери сменит возглавлявшего "Арсенал" на протяжении 22 лет Арсена Венгера. В концовке минувшего сезона француз объявил, что покидает клуб.

Напомним, что предыдущим местом работы Эмери был французский "Пари Сен-Жермен", вместе с которым он добивался побед во всех внутренних турнирах Франции. Также он является трехкратным победителем Лиги Европы в составе испанской "Севильи".