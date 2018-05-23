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Зверское убийство в поселке Псебай 1 час назад

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23 мая 201814:47 Лариса Худикова

Посмотреть бы в глаза родителям: соцсети о чудовищах из Псебая

Комсомольская Правда

Если бы не стихийный митинг местных жителей и соцсети, возможно, подробности чудовищной расправы в кубанском поселении Псебай над многодетной матерью – 40-летней Натальей Дмитриевой так и остались бы в ленте криминальных новостей региональных СМИ.

Возможно, для того, чтобы "широкие массы" не узнали о том, как жутко изуродовала женщину местная пьяная молодежь, сначала официально сообщалось, что ее "ударили по голове, изнасиловали и затем убили". Потому что само по себе страшное преступление сопровождают такие чудовищные детали, которые в СМИ, действительно, невозможно публиковать.

Псебайские отморозки изувечили цветущую красивую женщину похлеще фашистов. Хоронили Наталью Дмитриеву всем поселком. А затем устроили сход, на котором призвали правоохранителей и местные власти к ответу, требуя не замалчивать это преступление и его шокирующие детали.

Эта история вызывает вопросы не только к местной полиции и кафе "Ивушка", где компания молодых людей (до 20 лет) напилась до звериного состояния, но и к их родителям.

Под публикациями об этой жуткой истории в интернет-СМИ – сотни тысяч комментариев. Кто-то призывает для таких отморозков вернуть смертную казнь и вспоминает сюжет фильма "Ворошиловский стрелок", кто-то призывает к максимальной открытой информации и о причастных к этому преступлению, и об их родителях.

Посмотреть бы им в глаза и спросить: как у "уважаемых" (судя по информации от местных жителей) людей в Псебае выросли "детки", способные на такие зверства?

В соцсетях уже появился хэштег #псебай, где стали появляться публикации с подробностями об этом жутком преступлении. Законодательство РФ запрещает публиковать лица несовершеннолетних без ретуши, даже если это убийцы-изуверы. Однако пользователи соцсетей уже нашли фотографию одного из обвиняемых – 16-летнего Максима Б.

Ранее сообщалось, что он уже задержан. Задержан и еще один 20-летний парень – он пока проходит как соучастник Максима Б., которого следствие считает основным подозреваемым.

Однако и у местных жителей, и у пользователей соцсетей остаются вопросы. В частности, люди опасаются, не уйдут ли от ответственности совершеннолетние парни, которые могли быть соучастниками несовершеннолетнего приятеля?

Сенатор Антон Беляков в своем "Фейсбуке" пишет, что "по словам родственников, убийц было больше и то, что они сделали со своей жертвой, на самом деле замалчивается местными правоохранительными органами..."

"Родные убитой не могут поверить, что один нетрезвый школьник мог в такой извращенной форме расправится с Натальей Дмитриевой", — отмечает сенатор.

Тем более уже появлялась информация о том, что их компания якобы и ранее держала в страхе поселок и даже могла быть причастна к совершению других – нераскрытых – преступлений в Псебае. В частности, упоминались изнасилование 15-летней девушки, избиение ветерана на 9 мая и жестокое избиение до полусмерти велосипедиста.

В Сети уже появилась петиция с требованием по всей строгости судить жестоких убийц матери пятерых детей.

А в самом поселке уже есть некоторые изменения. Глава Псебая несколько дней назад уволился – по собственному желанию. Как пишет региональный выпуск "Комсомолки", уже установлено, что спиртное в "Ивушке "покупал компании молодых парней некий 30-летний мужчина, на которого составлен протокол по "административке".

Само кафе по представлению Следственного комитета закрыто. Как сообщается, "за допущенные нарушения пожарной безопасности и санитарного состояния".

Так же по КоАП на родителей, которые отпустили несовершеннолетнего сына гулять в поздний час, выписали административные протоколы.

После резонанса, которые получила эту история в глухом кубанском поселке, подключился центральный аппарат СК, а дело на контроль взял лично глава СК Александр Бастрыкин.

Как сообщает ведомство, в Краснодарский край по поручению Бастрыкина вылетел его старший помощник Игорь Комиссаров. 24 мая в поселке Псебай он встретится с местными жителями, которые ранее высказывали обеспокоенность ходом и результатами расследования уголовного дела, криминогенной обстановкой, сложившейся в поселке, а также отсутствием необходимой реакции компетентных органов на причины и условия, которые, по их мнению, способствовали совершению этого преступления.

То есть делу дан полный ход и есть надежды, что все, кто был сопричастен к совершению этого зверства — невзирая на возраст — понесут максимально строгое наказание по закону.

Однако эта история заставила в очередной раз задуматься не только о том, чтобы виновные несли заслуженное наказание, но и о том, откуда в молодых людях из совсем не маргинальных слоев общества столько "зверства".

Заведующий отделом медицинской психологии Научного центра психического здоровья, кандидат психологических наук Сергей Ениколопов в комментарии Вестям.Ru говорит о том, что "надо забыть о маргинальных слоях".

"Пьянство и наркомания могут довести до невменяемого состояния любого человека – даже того, от кого этого никто не ожидал", — отмечает психолог.

В данном случае, по его словам, у молодых людей это могла быть некая форма самоутверждения, особенно если женщина грубо ответила на их приставания, отказала в резкой форме, а сами они считали себя "первыми парнями на деревне".

"Тут многое зависит еще и от того, пользовались ли они вниманием у женщин, насколько ущербна была их психология. Возможно, они жили по принципу "делаю, что хочу", и чувствовали свою безнаказанность", — предполагает эксперт.

Родители же могли заниматься своими делами и не обращать внимания на поведение "детей", списывая это на возрастные изменения.

Что же касается "зверства", с которым расправились с женщиной молодые люди, то Сергей Ениколопов против сравнения проявлений такой жестокости с поведением зверей.

"У хищников охота – это поход за пищей, — говорит эксперт. – А в целом в мире зверей нет такой агрессии, как у людей".

Психолог поясняет, что зверь, в отличие от человека, никогда не будет добивать или преследовать уже поверженного "соперника" – это свойственно только человеческому роду, у многих представителей которого защита своего "я" (эго) — в ответ на отказ, помноженный на алкоголь и отсутствие самоконтроля, — может вылиться в столь чудовищно агрессивные формы.

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