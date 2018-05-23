Президент знает о смерти Дарьи Стрелковой, которая обращалась к нему

Президенту РФ Владимиру Путину знает о смерти онкобольной Дарьи Стариковой из Апатитов, которая в прошлом году обращалась к главе государства за помощью через "Прямую линию", передает РИА Новости. Отвечая на вопрос, знает ли президент о смерти девушки пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Да, конечно".

В ходе "Прямой линии" 15 июня прошлого года Дарья Старикова, у которой диагностировали рак четвертой стадии, обратилась к президенту с просьбой о помощи​​​. По ее словам, изначально в Апатитах врачи ставили ей диагноз "межпозвоночный остеохондроз", по этой причине было упущено время.

После "Прямой линии" Дарья оказалась в реанимации районной больницы, откуда 23 июня девушку перевели в областную больницу в Мурманске. Самолетом МЧС ее доставили на лечение в Москву. С тех пор Старикова лечилась в клинике, ей были проведены операции. В понедельник в Москве Дарья скончалась. Похороны пройдут в Апатитах в четверг.