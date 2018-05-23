Сборная Англии опасается расизма в отношении своих семей на чемпионате мира-2018

Футболисты сборной Англии в преддверии предстоящего чемпионата мира в России выразили свою обеспокоенность тем, что члены их семей могут столкнуться с проявлениями расизма в свой адрес.

Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на The Guardian, несмотря на максимальные усилия руководителей Футбольной ассоциации Англии в обеспечении безопасности семьям игроков в России, спортсмены все-таки опасаются возникновения проблем, включая расизм.

Кроме того, федерацией разработаны рекомендации по тому, как себя вести при возникновении тех или иных проблем. В случае проявления расизма игроки, а также члены их семей, могут обратиться к услугам психолога из ассоциации.