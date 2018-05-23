Минкульт разъяснил свою позицию по поводу Booking.com

Работе Booking.com на территории России ничего не угрожает, заверили в Министерстве культуры РФ, комментирую предложения о запрете этого сервиса.

"Минкультуры России не имеет полномочий по запрету на использование сервиса Booking.com, равно как и планов по какому-либо регулированию его деятельности на территории РФ. Более того, ведомство категорически против подобной постановки вопроса в принципе", — заявила "Интерфаксу" директор департамента туризма и региональной политики Минкультуры Ольга Ярилова.

Ранее руководитель группы компаний "Свой туристический сервис" Сергей Войтович предложил запретить Booking.com, так как сервис не имеет туристической лицензии в России. Соответствующее обращение он направил в российское Министерство культуры.

Как пояснила Ярилова, в соответствии с типовым регламентом взаимодействия органов власти это обращение было переадресовано в Ростуризм (профильное ведомство).

"Это абсолютно стандартная процедура, которая носит технический характер", — отметила он, подчеркнув, что "ничто не угрожает работе сервиса Booking.com на территории РФ".