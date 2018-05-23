Сомнительные маневры ижевского мотоциклиста привел к курьезному ДТП. Видео

Регистратор очевидца запечатлел "сольное" дорожно-транспортное происшествие в исполнении мотоциклиста, произошедшее, по утверждению автора ролика, в минувший понедельник, 21 мая, в Ижевске.

Водитель мотоцикла бодро выехал на дорогу, прокатился по полосе встречного движения, после чего на какое-то время прекратил нарушать ПДД и начал движение в потоке транспорта.

По неизвестной причине мужчине достаточно быстро наскучило ехать "как все" и он переместился на обочину.

Можно предположить, что байкер несколько недооценил неровность рельефа. В итоге он не справился с управлением, потерял равновесие и упал. Мотоцикл, лишившийся наездника, вылетел обратно на дорогу, едва не задев легковой автомобиль.

Раздосадованный водитель двухколесного транспортного средства первым делом водрузил на голову утерянные в ходе аварии солнцезащитные очки, а затем отбуксировал "железного коня" на обочину.