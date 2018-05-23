Тема:
Футбол-2018 1 час назад
Футболист сборной России Дзагоев: постараемся справиться с Салахом
Полузащитник сборной России и московского ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о своих ожиданиях от предстоящего чемпионата мира по футболу, который пройдет в России. Россиянин сказал, что игроки сборной России постараются удачно сыграть против лидера Египта Мохамеда Салаха.
"Не сказал бы, что Салах страшен – это восприятие для 18 лет, — приводит слова Дзагоева ТАСС. – Сейчас уже никто не страшен, но мы, как и весь мир, знаем насколько он опасен. С ним многие не справляются, но, надеюсь, что мы станем теми, кто справится. Именно Египет и Уругвай считаю главными соперниками по группе. От Саудовской Аравии пока не знаю, чего ожидать".
"Что является пределом России? Мы называем хорошим результатом выход из группы и преодоление хотя бы одной стадии плей-офф, но может случиться что угодно. Если преодолеем групповой этап, то там уже… Аппетит приходит во время еды. Конечно, мы расстроимся, если пройдем еще одну стадию плей-офф и проиграем в следующем матче, ведь любой спортсмен не любит проигрывать".
Напомним, что сборная России находится на тренировочном сборе в Австрии. Подопечные Станислава Черчесова сыграют два товарищеских матча: с Австрией (30 мая) и Турции (5 июня). На групповой стадии россияне сыграют с Саудовской Аравией (14 июня, Москва), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).
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