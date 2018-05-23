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Конфликт в Сирии 1 час назад
Генштаб России: операция по освобождению Дамаска завершена
Сирийские вооруженные силы окончательно очистили от террористов все пригороды Дамаска. Сейчас российская военная полиция уже патрулирует такие районы, как Восточная Гута, Восточный Каламун и Ярмук. Главная цель силовиков – пресечь возможные провокации. Об этом рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба России Сергей Рудской.
Кроме того, отмечает российский военачальник, в этих районах прошла беспрецедентная гуманитарная операция. Оттуда вывезли около 188 тысяч человек, 25 тысяч из них – боевики. Это позволило избежать больших жертв среди мирного населения и облегчить освобождение пригородов от террористов.
Напомним, лагерь беженцев Ярмук и прилегающий к нему район Дамаска Хаджр-Эль-Асвад – это последние форпосты группировки ИГИЛ (запрещена в России) рядом со столицей Арабской Республики. 21 мая сирийская армия объявила, что освободила их. Бои за Ярмук и Хаджр-Эль-Асвад шли около месяца. Сирийским военнослужащим приходилось отбивать у террористов буквально каждый квадратный метр.
Ситуация начинает налаживаться и в зоне деэскалации "Идлиб", добавил Рудской. Режим прекращения огня контролируют военнослужащие из России, Турции и Ирана. Первые выставили 10 постов, вторые – 12, а третьи – 7. Между подразделениями разных стран налажена связь и обмен информацией.
Что касается провинции Хомс, то там тоже проведена масштабная операция. Оружие сложили свыше 13 тысяч боевиков. Они отдали сирийской армии, например, 7 танков, 5 боевых машин пехоты, 7 автомобилей с тяжелыми пулеметами, 122 пушки и миномета, 20 реактивных систем залпового огня.
В свою очередь начальник Центра по примирению враждующих сторон Юрий Евтушенко рассказал о разминировании пригорода Дамаска Восточной Гуты. Саперы уже очистили от взрывоопасных предметов 32 километра дорог и 453 здания. В свои дома вернулись более 66 тысяч беженцев.
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