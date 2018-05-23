Школьница упала с пятого этажа, спускаясь по веревке из вещей

В городе Белово (Кемеровская область) 14-летняя девочка упала с высоты пятого этажа, пытаясь тайком от родителей спуститься на улицу по веревке из связанных вещей.

"Так она хотела попасть к подругам, которые пригласили ее на ночную прогулку. Мать школьницы была категорически против ее выхода на улицу в позднее время", — рассказали РИА Новости в региональном главке МВД.

Девочка упала на бетонный козырек подъезда и получила многочисленные переломы. Сейчас ребенок находится в больнице.

Аналогичный случай произошел в Кирове. Там 12-летний мальчик около получаса провисел на стене дома между пятым и шестым этажами, уцепившись за край лоджии. Потом его спасли сотрудники МЧС. По некоторым данным, родители тоже не пускали подростка гулять.