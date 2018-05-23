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Конфликт между Кореями 26 минут назад
416 км до Пхунгери: журналисты выехали на закрытие ядерного полигона
Из гостиницы в северокорейском Вонсане на ядерный полигон Пхунгери выехала группа иностранных журналистов. В нее входят представители России, США, Великобритании, Китая и Южной Кореи. На трех автобусах они едут на вокзал, где пересядут на поезд. Вонсан и Пхунгери разделяют 416 километров, но поезд будет преодолевать их со скоростью 35 километров в час. На дорогу уйдет не менее 12 часов. Их прибытие на полигон ожидается 24 мая в 22-23 часа по московскому времени.
"На полигоне главное — не вдыхать пыль. В ней могут быть радиоактивные частицы, — проинструктировал корреспондента РИА Новости его коллега из Sky News. — Так что в случае ветра главное прикрыть нос и рот маской. Если на кожу, в глаза попадает — это не страшно. После посещения полигона хорошо бы постирать верхнюю одежду".
На полигон едут корреспонденты МИА "Россия сегодня", RT, Синьхуа, CCTV, CNN, CBS, AP, Sky News, MBC, News1. Перед поездкой многие из них прошли специальный инструктаж.
После того, как репортеры прибудут поездом в провинцию Хамгён-Пукто, журналисты пересядут на автомобили и проедут на них еще 21 километр до самого ядерного полигона, отмечает ТАСС.
Южнокорейские корреспонденты с опозданием на сутки после проволочек при оформлении северокорейских виз прибыли в Вонсан чартерным рейсом с авиабазы Соннам недалеко от Сеула. Обратно они будут возвращаться через Пекин вместе с другими иностранными репортерами.
Пхеньян задерживал оформление виз журналистам из Южной Кореи предположительно из-за начавшихся американо-южнокорейских военных учений. В КНДР посчитали их нарушением достигнутых на межкорейском саммите 27 апреля договоренностей. На ней между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном и была достигнута договоренность о публичном проведении церемония закрытия ядерного полигона.
МИД Северной Кореи заявил, что официальная церемония закрытия полигона Пхунгери пройдет в один из дней с 23 по 25 мая. Однако точная дата зависит от погодных условий. Ливни размыли дороги, ведущие к ядерному полигону. Решение закрыть полигон Пхунгери президент США назвал умным и благородным шагом. Это шаг к встрече между лидерами США и Северной Кореи.
Пхунгери – это единственный полигон для испытания ядерного оружия в Северной Корее. Находится он на северо-востоке страны, в горном районе у потухшего вулкана Пэктусан. Расстояние до российской границы – 190 километров, до Владивостока – чуть больше 300 километров. Главная особенность Пхунгери в том, что полигон – подземный. Проводить открытые испытания Северная Корея просто не может: есть риск распространения радиации на соседние страны. Поэтому схема работы такая: в горах бурят скважину глубиной от 200 до 800 метров. Туда закладывают ядерный заряд, затем засыпают песком, гипсом или каменноугольной смолой. Чуть выше закладывают оборудование, которое считывает радио- и сейсмическую активность. А после – взрывают.
Впервые полигон использовали в 2006 году, в последний раз – в сентябре 2017 года. Тогда, по заявлениям северо-корейского лидера, страна испытала водородную бомбу.
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