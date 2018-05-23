Футболист сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду признан самым популярным спортсменом мира по версии американского телеканала ESPN. Для португальца этот негласный титул стал третьим кряду. Основным критерием рейтинга стало количество подписчиков звездных спортсменов в соцсетях, поисковых запросов в интернете, а также рекламных контрактов, о чем сообщает "Спорт-экспресс".

Также в тройку лучших вошел баскетболист "Кливленд Кавальерс" Леброн Джеймс и аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси.

Следом за лидерами расположились форвард "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар (4-е место), первая ракетка мира Роджер Федерер (5-е), гольфист Тайгер Вудс (6-е), баскетболист Кевин Дюрент (7-е), теннисист Рафаэль Надаль (8-е), партнер Дюрента по "Голден Стэйт" Стефен Карри (9-е) и еще один гольфист Фил Микельсон замыкает десятку.

Напомним, что в единственной представительницей России в Топ-100 стала теннисистка Мария Шарапова, которая расположилась на 21-й строчке.