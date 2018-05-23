В Москве на Ярославском шоссе водитель устроил серьезную аварию и сбежал

В Москве на Ярославском шоссе вечером 22 мая произошла авария: автомобиль "Шевроле" при перестроении на высокой скорости задел "Мазду", мирно двигающуюся в своем ряду. Японская машина врезалась в отбойник, а ее водитель, разбив стекло, вылетел из салона на газон: мужчина получил травмы и был госпитализирован.

Тем временем автомобиль виновника аварии крутясь проехал еще несколько десятков метров, пока не остановился: его водитель тоже травмировался, что, впрочем, не помешало ему скрыться с места происшествия. Сейчас он разыскивается.

Пробка, образовавшаяся в результате ДТП, растянулась на 5 километров, а спустя несколько часов исчезла после устранения последствий аварии на дороге.