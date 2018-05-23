Биологи наблюдали акушерство у обезьян бонобо

Учёные наблюдали, как самки бонобо оказывали помощь трём рожающим "подругам". Это первое исследование, в котором "акушерское" поведение у животного зафиксировано неоднократно и подтверждено видеозаписью. О достижении рассказывает научная статья, опубликованная в журнале Evolution and Human Behavior Пьером Феррари (Pier Ferrari) из Университета Лион I имени Клода Бернара во Франции, а также Элизой Демуру (Elisa Demuru) и Элизабеттой Паладжи (Elisabetta Palagi) из Пизанского университета.

Чем человек отличается от животного? В последние десятилетия стало ясно, что ответ на этот вопрос куда сложнее, чем казалось надменным натуралистам прошлого. Некоторые из братьев наших меньших изготовляют орудия, узнают себя в зеркале, играют в куклы, осваивают сотни слов, с помощью которых ругаются и шутят, и так далее. Подробнее об этом можно прочесть в замечательном научно-популярном двухтомнике Александра Маркова "Эволюция человека", второй том которого имеет говорящий подзаголовок "Обезьяны, нейроны и душа".

Умений и способностей, которые всё ещё представляются уникальными для человека, остаётся всё меньше и меньше. Так, ещё недавно учёные полагали, что акушерство является типично человеческой практикой. Однако "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) пару лет назад уже писали о родовспоможении среди обезьян.

В нынешнем исследовании подобная практика впервые была зафиксирована у бонобо, которые наряду с шимпанзе являются ближайшими родственниками человека среди ныне живущих видов. Более того, "акушерские" действия наблюдались по отношению к трём разным рожающим самкам. Учёные изучали обезьян, живущих в неволе в специальных парках, расположенных в Нидерландах и Франции.

Как авторы отмечают в своей статье, ранее было замечено, что самки бонобо собираются вокруг рожающей "соплеменницы". Однако ни о каких активных действиях не сообщалось.

Теперь же бонобо взяли на себя роль повитух. Во-первых, они не давали приближаться к роженице самцам своего вида, а также людям. Во-вторых, отгоняли мух от её гениталий. В-третьих, попытались поймать малыша, когда он покинул лоно матери.

Как уточняет phys.org, некоторые из "акушерок" сами рожали в прошлом. Возможно, собственный опыт подсказывал им, чем можно помочь роженице.

Нужно заметить, что бонобо вообще очень склонны к социальным взаимодействиям (гораздо больше, чем их "кузены" шимпанзе). Они даже способны делиться пищей с неродственными особями, что в животном мире встречается крайне редко. Особенно любят пообщаться самки, которые создают устойчивые социальные связи.

Исследователи предполагают, что акушерское поведение возникло у общего предка человека, бонобо и шимпанзе, но в ходе эволюции последними было утрачено.

К слову, ранее авторы "Вести.Наука" писали о том, что бонобо утешают друг друга, бескорыстно помогают незнакомцам и могут общаться с шимпанзе посредством жестов.