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Футбол-2018 36 минут назад
На столичных вокзалах вводят новые правила прохода пассажиров
Столичные вокзалы меняют схему движения пассажиров. Эти меры связаны с проведением чемпионата мира по футболу, во время которого ожидается большой наплыв туристов и болельщиков. Когда и где именно начнут действовать новые правила? И как эту новость восприняли сами пассажиры?
— Новый маршрут по вокзалу, коллегам берите, друзьям! Новый маршрут по вокзалу с 25-го числа!
У пассажиров, которые прибыли на Курский вокзал с Горьковского направления, легкая паника: привычный проход на платформу для них закрывают. Пока временно — вводятся новые маршруты движения вокруг транспортного узла. Ограничения начинают действовать уже с 25 мая, а пока железнодорожники проводят своего рода тренировку.
"Это очень трудно, первые 5-6 дней пассажиры будут ошибаться, идти по маршруту, потому что утро — мы, как правило, идем на автопилоте", — говорит начальник сектора службы корпоративных коммуникаций МЖД Радий Тайматов.
Чтоб автопилот вел в нужную сторону, каждые 10 минут делают объявления по громкой связи.
— Для прохода на территорию вокзального корпуса и метро пользуйтесь тоннелями номер один и два.
Третий тоннель Курского вокзала: с одноименной станции метро люди попадают на платформу, сразу к поездам. Но через два дня эти проходы будут закрыты, и пассажиры будут идти только через здание вокзала — а значит, только через пункты досмотра.
Их количество увеличили, чтобы не возникало людских пробок. К девяти пунктам досмотра добавилось еще три.
"Данные ворота на первой платформе с южной стороны с 25 мая закрываются для пассажиров. Основные входы на вокзал будут осуществляться через здание вокзала. Всего — 12 досмотровых групп", — рассказал начальник Курского вокзала Михаил Щукин.
Закроют только так называемые короткие пути — к примеру, с платформы пригородного направления к поездам дальнего следования. Пассажиропоток направят только через здание вокзала и только через рамки металлоискателей и досмотра багажа. То есть, охрана — а ее количество уже возросло вдвое — должна осмотреть абсолютно каждого пассажира.
— Я первый раз слышу.
— Полезная информация для вас?
— Очень, конечно, обязательно.
— Для нас это будет неудобно, для нас комфортно пользоваться метро со стороны первой платформы.
— Я думаю, они там напишут, когда закроют ворота, люди все равно будут обходить через метро.
Вокзалы хотят разделить потоки тех, кто едет на работу или по делам, и тех, кто едет на футбол. Для болельщиков поезда и электрички будут курсировать с отдельных платформ.
"Компания РЖД совместно с транспортной дирекцией организовала более 700 рейсов бесплатных поездов для перевозки болельщиков, это можно будет сделать по FAN ID", — рассказал представитель пресс-службы Московской железной дороги Владимир Зайченко.
С 25 мая движение изменится не только на Курском — еще и на Ленинградском, Казанском и Киевском вокзалах столицы. К прежнему режиму работы транспортные узлы вернутся после окончания чемпионата мира по футболу.
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