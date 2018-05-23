В Думе считают, что неприлично клеймить заграницу, а потом ехать смотреть, как она загнивает

Неприлично сначала "клеймить страны запада с трибуны", а потом ехать туда отдыхать и "смотреть, как они загнивают". Особенно сейчас, когда в России хватает достойных курортов на любой вкус и кошелек. Такое мнение выразил депутат Государственной Думы от фракции ЛДПР Михаил Дегтярев, пишет агентство РИА Новости.

Кроме того, отметил парламентарий, ограничения туризма проблему не решат. Часть российских чиновников и политиков и так находится под санкциями. Они не могут въехать в ряд стран. А для остальных есть рекомендации силовиков, которые чаще всего касаются безопасного пребывания россиян в той или иной стране.

Между тем, ассоциация по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" обратилась к Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину с просьбой запретить российским госслужащим отдыхать в так называемых "санкционных" странах. А нарушителей этого ограничения надо увольнять.