В США суд обязал 30-летнего мужчину съехать от родителей

В американском штате Нью-Йорк родители через суд обязали съехать из их квартиры 30-летнего сына Майкла Ротондо. Близкие мужчины безуспешно пытались добиться этого с февраля и в итоге решили обратиться к представителям власти, сообщает Guardian.

Зимой Майкл и Кристина Ротондо оставили сыну записку, в которой попросили сына безвозвратно покинуть их дом.

"У тебя есть две недели на то, чтобы съехать. Ты не сможешь вернуться. Мы готовы на все, чтобы это случилось", — написали родители Майкла Ротондо.

Нужного эффекта это послание, однако, на мужчину не произвело. Тогда 18 февраля житель Нью-Йока получил еще одно сообщение от родителей.

"Майкл, вот тебе 1,1 тысячи долларов, чтобы ты смог найти себе жилье. Советуем продать то, что еще не вышло из строя – стереосистему, а также любое оружие, которое у тебя может быть. Найди работу. Даже для людей с таким скудным опытом, как у тебя, есть варианты трудоустройства", — отметил мама и папа американца.

Так продолжалось до весны. В апреле чета Ротондо обратилась в суд, в середине мая судья Дональд Гринвуд обратился к мужчине с требованием покинуть дом родителей. Майкл в ответ заявил, что ему нужно еще как минимум полгода.

По словам Ротондо, он живет в отдельной комнате и сам стирает свою одежду. Американец рассказал, что вернулся в дом родителей восемь лет назад. До этого, как рассказал Майкл, он занимался бизнесом.