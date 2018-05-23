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23 мая 201814:49

Мосгорсуд оставил Навального под арестом

Валерий Шарифулин/ТАСС

Административный арест оппозиционера Алексея Навального на 30 суток за нарушение установленного порядка организации протестной акции в центре Москвы 5 мая признан законным. Мосгорсуд оставил соответствующее постановление Тверского суда Москвы от 15 мая без изменений, а апелляционную жалобу адвокатов Навального — без удовлетворения.

Защита Навального просила отменить постановление Тверского суда как незаконное и прекратить дело, мотивируя это отсутствием в действиях Навального состава административного правонарушения и доказательств его вины.

Также сегодня, 23 мая, Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты Навального по другому административному делу — о неповиновении полиции. За это он получил 15 суток ареста, передает "Интерфакс".

Согласно пояснению Мосгорсуда, сроки арестов, назначенных Навальному, не складываются, так как исполнение ареста начинается со дня вынесения соответствующего постановления — таким образом, срок по обоим вынесенным постановлениям начинается в один день. В итоге Навальный проведет под арестом всего 30 суток: когда меньший срок закончится, он продолжит отбывать больший.

В апреле сторонники Навального подали в столичную мэрию уведомление о проведении 5 мая шествия по Тверской улице с митингом на Манежной площади. Власти предложили ряд альтернативных маршрутов в разных районах Москвы, мотивировав это необходимостью подготовки центра столицы к Параду Победы и другим праздничным мероприятиям.

Все эти площадки не устроили организаторов и самого Навального, призвавших в соцсетях выходить 5 мая на Пушкинскую площадь. Несмотря на предупреждение прокуратуры Москвы о недопустимости несанкционированных акций, днем 5 мая на Тверской улице собралось, по данным полиции, порядка полутора тысячи человек. Многие из них скандировали лозунги и демонстрировали плакаты против действующей власти.

После неоднократных призывов разойтись полиция приступила к задержаниям находившихся на площади и улице. Сообщалось, что были задержаны около 650 человек.

Сам Навальный днем 5 мая был задержан на Пушкинской площади и доставлен в отдел полиции по Красносельскому району столицы. Там в отношении него составили два административных протокола и отпустили оппозиционера до суда.

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