Сборная России по волейболу уступила Южной Корее в Лиге наций

Женская сборная России по волейболу поражением завершила пятый поединок против Южной Кореи в рамках Лиги наций. Россиянки уступили южнокорейским соперницам в трех сетах – 19:25, 14:25, 17:25. Эта неудача стала для подопечных Вадима Панкова второй на турнире.

После пяти матчей российские волейболистки имеют в своем активе девять очков, опустившись в турнирной таблице на шестое место. Однако команды, расположившиеся позади сборной России, имеют на один матч меньше и, таким образом, россиянки могут потерять еще несколько позиций. Лидером турнира является команда США, которая набрала 13 очков в пяти играх.

Следующим соперником России в Лиге наций станет сборная Германии. Поединок состоится 24 мая.