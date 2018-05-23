Москалькова: Вышинского не пытают в украинском СИЗО

К задержанному руководителю агентства "РИА Новости — Украина" Кириллу Вышинскому, который находится в СИЗО города Херсона, не применяются незаконные, недозволенные методы. Об этом в прямом эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По словам российского омбудсмена, она находится на постоянной связи с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Людмилой Денисовой, у которой попросила разрешения посетить задержанного Кирилла Вышинского. Обращение было отправлено 18 мая. В нем она также выразила готовность оказать журналисту консультативную и медицинскую помощь.

"Просила оказать содействие в том, чтобы лично посетить Вышинского, проверить условия его содержания, но ответа до сих пор не получила. Но получила с ее стороны запрос на посещение украинского гражданина Олега Сенцова, находящегося в местах лишения свободы в России", — рассказала Москалькова.

Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Позже суд арестовал журналиста на два месяца без права выплаты залога. При этом украинский МИД рассматривает вариант обмена главы "РИА Новости — Украина" Вышинского на украинского режиссера Олега Сенцова.