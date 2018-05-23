Россиянки Жук и Ивахненко покинули Roland Garros

На парижских кортах продолжается квалификационный раунд Открытого чемпионата Франции по теннису – Roland Garros. Российская теннисистка Софья Жук в перенесенном матче 1/4 финала одиночного разряда уступила греческой сопернице Валентини Грамматикопулу – 1:6, 6:1, 6:7 (6:8). Матч продолжался 2 часа 4 минуты.

В следующем матче представительница Греции за место в финале квалификации поборется с россиянкой Анной Калинской, которая накануне одолела американку Кайлу Дэй. Полуфинальный матч состоится 24 мая.

Также отметим, что еще одна представительница России – Валентина Ивахненко тоже проиграла свой матч первого круга. В двух сетах российская теннисистка уступила испанке Георгине Гарсии-Перес – 4:6, 1:6. Игра продолжалась 1 час 18 минут.