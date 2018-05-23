В Петербурге собрались мировые специалисты по геологии

В Санкт-Петербурге по инициативе Горного университета собрался авторитетный Европейский Горный симпозиум. Это уникальная встреча сотрудников ведущих компаний и научных кругов из США, Германии, Китая и еще пятидесяти государств. Специалисты в области геомеханики и геодинамики скальных пород обсуждают актуальные проблемы и вместе ищут способы их решений.

Раннее утро в Петербурге для многих делегатов мучительно. Разница во времени, если верить сразу нескольким настенным часам, колоссальная. Гости симпозиума — это работники горной отрасли со всех часовых поясов. Пятьдесят государств — от Японии до США. На повестке — десятки докладов от ведущих мировых специалистов на тему безопасности и экологичности добычи горных ресурсов.

Герберт Эйнштейн — профессор экологической инженерии из Массачусетса. Большую часть своей карьеры посвятил вопросам хранения отходов и предупреждения стихийных бедствий во время разработок ископаемых. В Россию прилетел впервые, хотя методы и подходы наших специалистов за океаном на слуху.

"Проблема в том, что я почти никогда не общался с российскими горняками, но слышал об их исследованиях, и собственно сегодня будет возможность задать вопросы по развитию геомеханики и геодинамики скальных массивов", — рассказал он.

Пока в конгресс-холле Горного университета гости симпозиума знакомятся, обсуждают предстоящие лекции по обмену опытом, в лабораториях вуза полным ходом идет работа. Исследования на прочность горных пород со всех континентов в сервогидравлической камере — кропотливый этап в горнодобывающем деле. Молодые специалисты здесь, за тысячи километров от месторождений, моделируют ситуации, которые могут произойти в шахтах, прогнозируют последствия чрезмерного воздействия техники или погодных условий. Бесценный опыт, которым наши горняки готовы делиться с иностранными коллегами.

"У нас большой опыт — порядка 70 лет занимаются наши специалисты, проходят работы на реальных объектах, вот мы работали с иностранными компаниями, обсуждали подходы, в итоге они сами убедились, что наши более верные", — говорит Михаил Ильинов, заведующий лабораторией.

О том, каким образом исследовать свойства пород, как применять расчеты на практике и главное какие они — супертехнологичные шахты и карьеры будущего — предстоит обсудить в рамках международных научных переговоров.

За пять дней здесь пройдут и курсы повышения квалификации. Горная геомеханика, прикладная геология и компьютерное моделирование — лишь малая часть научной программы. Главное, на что надеются организаторы и участники — найти инновационные и главное безопасные пути развития мировой горнодобывающей отрасли.