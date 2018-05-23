Девять человек погибли в столкновении микроавтобуса с самосвалом в Венгрии

Выехавший на встречную полосу микроавтобус с румынскими рабочими лоб в лоб столкнулся с самосвалом в Венгрии, в результате погибли девять человек, сообщает Mediafax.ro. В момент аварии водитель машины вел прямую трансляцию на Facebook.

Страшное ДТП произошло в 16:30 по местному времени 22 мая на национальной дороге №4 близ населенного пункта Цегледберцель, что примерно в 50 километрах на юго-восток от Будапешта. Дорога в этом месте частично закрыта на ремонт, а потому движение возможно только по двум полосам. Увлеченный трансляцией водитель микроавтобуса не учел этого факта во время обгона и в результате вылетел прямо под колеса двигавшегося навстречу грузовика.

Удар был такой силы, что половина микроавтобуса оказалась смята, все находившиеся в салоне девять человек скончались на месте. Вытащить их тела спасателям удалось только с помощью специнструментов.

На данный момент опознаны тела четырех человек — все они родом из румынской общины Мике. По предварительной информации, остальные пятеро тоже являлись гражданами Румынии, которые направлялись на заработки в Венгрию.