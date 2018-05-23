Подъемники с видеосвязью и без: Сергей Собянин поздравил "Мослифт" с 65-летием

В московских домах начинают устанавливать лифты нового поколения. Это будут современные подъемники с плавным ходом и видеосвязью с диспетчером. Первые такие кабины появятся в районе Марьино. Об этом стало известно во время визита Сергея Собянина на предприятие "Мослифт".

— Система управления мотором — вот пускатели — и система безопасности — вот двигатель. Ну, и источник питания.

Это автоматическая система управления лифтом — специалисты называют ее "мозгами" механизма. Благодаря этому устройству подъемник останавливается на нужном этаже, а в случае нештатной ситуации сам отправляет сигнал в аварийную службу.

— Если лифт остановился, она выдает ошибку и сообщает по каналу связи на диспетчерской пульт.

Этот цех — последний и самый важный этап в производстве подъемника любой модели. Собственно, отсюда лифты и попадают в дома москвичей. В специальные ящики помещается лишь необходимые комплектующие — провода и микросхемы. Сами лифты доставляются на место отдельно. Можно обрадовать жителей дома 57 по Ленинскому проспекту: совсем скоро в их доме лифты заменят.

Сегодня "Мослифт" выпускает 150 подъемников в год, а обслуживает 70 тысяч. Например, в одной из моделей за счет складных дверей удалось увеличить ширину входа — при том, что стандартные размеры шахты не изменились. А настоящая гордость предприятия — новая модель "Стриж". Экономичная, почти бесшумная, оснащена видеосвязью с диспетчером. А еще она одна из самых безопасных.

"В обычном фотоэлемент стоит внизу и расположен как луч. В данном случае — фотобарьер, мы с вами продемонстрировали: вы на одном уровне, я — на другом, это сработало, и дверь пока открыта", — говорит директор Департамента слаботочных систем ОАО "Мослифт" Константин Золотенков.

Уже в этом году такие лифты начнут устанавливать в некоторых домах в Марьине. Эту модель испытал и Сергей Собянин: он приехал поздравить сотрудников "Мослифта".

"Поздравляю вас с 65-летием вашего предприятия! Одно из самых важных предприятий в нашем городе — в Москве без лифтового хозяйства как без рук. На девятый этаж еще можно как-то подняться, а выше уже совсем тяжело. И от того, как вы работаете, во многом зависит вообще комфорт и выживание в нашем городе, здоровье людей, безопасность", — сказал московский мэр.

Предприятие планирует начать выпуск высокоскоростных лифтов: они будут поднимать пассажиров со скоростью два с половиной метра в секунду.

"Мы планируем запустить две производственные линии, что даст нам производить до полутора тысяч лифтов в год в три смены", — рассказал заместитель генерального директора по заводским операциям Антон Артемьев.

Новое производство на "Мослифте" будет запущено уже в сентябре этого года.