Мать Роналду рассказала, что думала от него избавиться

Пожилая мать знаменитого футболиста мадридского "Реала" Криштиану Роналду, Мария Долорес Авейру, рассказала, что ее сын мог не появиться на свет. К тому моменту, как Авейру забеременела будущим спортсменом у нее уже было трое детей, сообщает Globo Esporte.

"Не буду скрывать, я хотела избавиться от четвертого ребенка, но не смогла этого сделать. Я счастлива, что не решилась на этот шаг. Криштиану стал звездой, которая осветила мою жизнь. Хочу посоветовать всем женщинам не лишать себя такого счастья", — рассказала женщина.

Вскоре должна выйти книга Авейру "Мужественная мать", в которой она рассказывает о себе и своей семье.

В мае Криштиану Роналду признали самым популярным спортсменом.

Форвард пять раз становился обладателем "Золотого мяча". В 2016 году вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы. Кроме того, он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

С 2009 года португалец играет за мадридский "Реал".