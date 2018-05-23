Раскрыть тайну Лох-несского чудовища поможет новейший инструмент генетиков

Одна из самых старинных и загадочных легенд – история чудовища, которое якобы обитает на дне шотландского озера Лох-Несс. Впервые о нём заговорили римские легионеры, а первое письменное упоминание об этом монстре восходит к VI веку нашей эры.

Тайна странного существа столетиями будоражит фантазию местных жителей, писателей и режиссёров, фотоохотников, а также учёных. Хотя большинство исследователей полагает, что Несси – не более, чем вымысел ради привлечения туристов, некоторые факты пока что объяснить сложно.

В частности, громадного обитателя Лох-несского озера не раз "брали на мушку" спутники, а в 2015 году Несси даже отметили на картах Google. Начиная с 1996 года было зафиксировано в общей сложности 1082 неофициальных случая его (или её) появления.

Впрочем, чудовище не раз пропадало на долгое время, его поклонники даже беспокоились, что оно могло умереть, а некоторые специалисты утверждали, что оно эмигрировало в воды лондонской Темзы. Но в 2017 году легендарный монстр вновь осчастливил криптозоологов, показавшись на поверхности родного шотландского озера.

Поставить точку в спорах о том, кто же действительно обитает на дне озера Лох-Несс, поможет новый инструмент, который фиксирует молекулы "ДНК, извлечённые из окружающей среды" (environmental DNA, или eDNA). Он позволяет выявлять генетический материал существ, обитающих в какой-то конкретной среде. При этом речь не идёт о заборе образцов тканей животного. Анализируется весь спектр генетического материала, например, из проб воды, после чего определяются фрагменты кода, которые говорят о том или ином виде животного. В воде же могут оказаться отходы жизнедеятельности, сброшенная кожа, частички чешуи и так далее, которые будут нести молекулы генетического материала соответствующих существ.

Именно таким методом решила обнаружить (или не обнаружить) Несси международная группа учёных, которую возглавил профессор Нил Геммелл (Neil Gemmell) из новозеландского Университета Отаго. Он объединил генетиков, биологов и экологов из Великобритании, Дании, США, Австралии и Франции в команду под названием "Охотники за Лох-несским чудовищем" (Loch Ness Hunters).

В июне 2018 года в рамках этого проекта стартуют первые исследования. Учёные поясняют в пресс-релизе, что намерены провести отбор образцов воды из озера Лох-Несс, а также из трёх других близлежащих озёр (эти образцы станут контрольными).

Полученные образцы отправятся в лаборатории различных научных центров по всему миру, причём их источники будут засекречены, то есть эксперты не будут знать, какие из проб были взяты именно из озера Лох-Несс.

Основываясь на анализах ДНК из окружающей среды, специалисты составят подробный список всех живых существ, обитающих в том или ином водоёме, а затем сравнят данные.

"Всякий раз, когда существо перемещается в окружающей среде, оно оставляет крошечные фрагменты ДНК из кожи, чешуи, перьев, меха, фекалий и мочи. Эта ДНК может быть захвачена, секвенирована, а затем использована для идентификации этого существа путём сравнения полученной последовательности с большими базами данных известных генетических последовательностей от 100 тысяч различных организмов. Если точное совпадение не будет найдено, мы можем по крайней мере определить генетические связи", — поясняет Геммелл.

Самым вероятным ему кажется вариант обнаружения ДНК некоей огромной вымершей морской рептилии. Учёный назвал это "Гипотезой юрского периода".

"Крупные рыбы, такие как сомы и осетровые, также предлагаются в качестве возможных объяснений мифа о монстре, и мы можем проверить как эту идею, так и другие", — говорит профессор.

Впрочем, авторы нового исследования отмечают, что охота будет вестись не только на Несси.

"Хотя перспектива поиска доказательств существования Лох-несского монстра является поводом для этого проекта, мы извлечём из работы огромное количество новых знаний об организмах, населяющих Лох-Несс – крупнейшее в Соединённом Королевстве пресноводное сообщество", — отмечает Геммелл.

Учёных интересуют новые виды не только животных, но и бактерий. Также речь идёт об исследовании популяций, обнаруженных в озере совсем недавно и являющихся его эндемиками.

Кстати, технология изучения eDNA не так давно помогла отыскать опасный гриб, убивающий по всему миру сотни земноводных. Кроме того, сегодня она уже широко используется для изучения морских экосистем.

Напомним также, что в 2016 году специалисты привлекли для изучения Лох-Несса подводного робота, и он действительно обнаружил на дне монстра. Правда, им оказался муляж чудовища, изготовленный в 60-х годах прошлого века для съёмок фильма "Частная жизнь Шерлока Холмса" и благополучно затонувший в озере.