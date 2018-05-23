Экс-футболист "Ювентуса" Яквинта рискует оказаться в тюрьме из-за мафии

Бывший футболист туринского "Ювентуса" и сборной Италии Винченцо Яквинта рискует получить тюремный срок за связь с калабрийской мафией. Известно, что помимо самого экс-игрока итальянские органы подозревают его отца, а также еще 140 человек.

Ранее в 2015 году Яквинте было предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия, а также в возможных махинациях с представителями одной из итальянских криминальных группировок "Ндагенте", о чем сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Football Italia. Бывшему футболисту грозит шестилетний срок, а его отцу – 19 лет.

Сообщается, что мафия нелегальным путем получала деньги, которые предназначались для реконструкции региона Эмилия-Романья после прошедших землетрясений.