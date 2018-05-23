Тайные похороны: был ли правда безумен брат Раисы Горбачевой

В конце апреля стало известно, что в селе Орловка под Воронежем скончался брат первой леди Советского Союза Раисы Горбачевой — детский писатель Евгений Титаренко. Последние 30 лет жизни он провел в стенах психиатрического диспансера. Все эти годы не утихали разговоры о том, что в психбольницу его поместила всесильная сестра.

В конце 1991 года Раиса Максимовна лишилась статуса и влияния, а в 1999-м ее не стало, но в судьбе Евгения Титаренко ничего не изменилось.

В студию программы "Прямой эфира" пришли друзья семьи Титаренко. Одни из них говорят, что знакомые долгое время даже не знали, что Евгений находится в больнице. Они были крайне удивлены тому, что Титаренко оказался в этом специфическом медицинском заведении, поскольку, по их словам, не производил впечатления безумца.

Людмила Суркова, знавшая Титаренко, считает, что брат Раисы Горбачевой оказался там потому, что "попал в разряд диссидентов", после чего его жена Зоя сразу открестилась от мужа.

Продюсер Андрей Разин, в свою очередь, рассказал, что как только Горбачева избрали секретарем ЦК КПСС, то моментально было закрыто село Привольное, где лечился Евгений Титаренко.

По его словам, туда можно было въезжать только с разрешения КГБ. Разин говорит, что Раиса Горбачева знала о диссидентских настроениях брата, которые он высказывал спьяну.

Странная ситуация была и с похоронами Титаренко. Писатель Юрий Кургузов рассказывает, что он и многие его коллеги хотели прийти на похороны Евгения, но даже не смогли узнать, где и во сколько состоится церемония. По его словам, была известна только дата – 3 мая, и даже съемочная группа, которой удалось попасть на кладбище, была встречена неоднозначно.

Действительно ли Евгений Титаренко был неизлечимо болен, или он стал жертвой принудительного лечения? Навещала ли брата Раиса Горбачева? Почему бывшая жена и дочь писателя прячутся от людей и не выходят на контакт, и какие секреты унес с собой в могилу брат бывшей первой леди СССР? Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".