Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Витю Дряннова

14 мая на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Вити Дряннова из Нижегородской области. Когда Вите было четыре года, у него обнаружили гидроцефалию мозга, поставили шунты для отвода жидкости, но началось сильное воспаление, пришлось делать операцию. В результате врачи выпилили из черепа мальчика два фрагмента. Один, справа, успешно закрыли собственной костной тканью, а дефект слева из-за воспаления не смогли. Сейчас пришло время закрыть второй дефект специальным имплантом. Операцию сделают за счет госбюджета, а вот сам имплант необходимо оплатить.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (889 700 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru собрали 310 847 руб. 73 597 руб. собрали телезрители ГТРК "Нижний Новгород". 505 256 руб. собрали читатели rusfond.ru и mail.ru. Деньги собраны. Родители Вити благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".